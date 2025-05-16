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18:27, 16 мая 2025Бывший СССР

Путин провел телефонный разговор после первого раунда переговоров в Стамбуле

Путин провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухаммедовым
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Президент России Путин провел телефонный разговор с бывшим президентом Туркмении, председателем Народного совета республики Гурбангулы Бердымухаммедовым. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщается, Бердымухамедов в настоящий момент находится в Казани в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир». Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений и стратегического партнерства между странами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту США Дональду Трампу в окружении европейских лидеров. В разговоре также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

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