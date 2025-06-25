Лидер «Руки Вверх!» высказался о создании российского аналога Лабубу

Певец Жуков заявил, что Лабубу не сравнится с российской игрушкой Бабайкой

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков прокомментировал сообщения о создании российского аналога популярной игрушки Лабубу. Его слова приводит НСН («Национальная служба новостей»).

Музыкант уточнил, что в первую очередь речь идет о создании фильма о персонаже по имени Бабайка. В качестве режиссера картины выступит Алексей Учитель, производство проекта запланировано на 2026 год. По словам Жукова, затем появится и игрушка Бабайка, которая будет гораздо приятнее, чем Лабубу.

«Надеемся, мы сделаем что-нибудь более милое. И это точно не будет каким-то ответом Лабубу, они и рядом не стоят», — добавил Жуков.

Ранее стало известно, что игрушки по имени Бабайка планируют сделать «умными» на основе искусственного интеллекта. По данным Shot, Жуков захотел создать эти игрушки как российский ответ Лабубу.