Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:44, 25 июня 2025Культура

Лидер «Руки Вверх!» высказался о создании российского аналога Лабубу

Певец Жуков заявил, что Лабубу не сравнится с российской игрушкой Бабайкой
Ольга Коровина

Фото: Anton Velikzhanin / Business Online / Globallookpress.com

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков прокомментировал сообщения о создании российского аналога популярной игрушки Лабубу. Его слова приводит НСН («Национальная служба новостей»).

Музыкант уточнил, что в первую очередь речь идет о создании фильма о персонаже по имени Бабайка. В качестве режиссера картины выступит Алексей Учитель, производство проекта запланировано на 2026 год. По словам Жукова, затем появится и игрушка Бабайка, которая будет гораздо приятнее, чем Лабубу.

«Надеемся, мы сделаем что-нибудь более милое. И это точно не будет каким-то ответом Лабубу, они и рядом не стоят», — добавил Жуков.

Ранее стало известно, что игрушки по имени Бабайка планируют сделать «умными» на основе искусственного интеллекта. По данным Shot, Жуков захотел создать эти игрушки как российский ответ Лабубу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Генсек НАТО пообещал триллионы расходов на оборону благодаря «дорогому Трампу»

    Крым вошел в Офис генпрокурора Украины

    Траты россиян на еду подсчитали

    «Он в тяжелой ситуации». Трамп заявил о крайне сложном положении Зеленского. Президенты могут скоро встретиться на саммите НАТО

    Один из последних «Абрамсов» ВСУ отправили в музей

    Место ликвидации украинских агентов в Подмосковье попало на видео

    Минюст наградил Вована и Лексуса медалью

    Раненый боец СВО год прожил без зарплаты и выплаты за ранение

    С отдыхающих в Анапе туристов будут брать расписки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости