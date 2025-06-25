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10:58, 25 июня 2025Культура

Лидер «Руки Вверх!» захотел создать российский аналог Лабубу

Shot: Жуков захотел создать российский аналог Лабубу и снять про них фильм
Слава Иванов (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Anton Velikzhanin / Business Online / Globallookpress.com

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков захотел создать российский аналог популярной игрушки Лабубу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, персонаж получил имя Бабайка. Отмечается, что игрушки планируют сделать «умными» на основе искусственного интеллекта.

«Если все дела пойдут в гору, Жуков попробует создать киновселенную со своими игрушками», — говорится в публикации. Режиссером проекта может выступить Алексей Учитель.

Ранее также Сергей Жуков рассказал о буллинге в адрес дочери Ники Жуковой. Музыкант заявил, что его 16-летняя дочь подвергалась травле с детского сада из-за его известности.

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