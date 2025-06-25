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09:25, 25 июня 2025Мир

Лидерство США в НАТО поставили под сомнение из-за Трампа

WP: США при Трампе теряют популярность в странах НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Toby Melville / Reuters

США при действующем американском президенте Дональде Трампе теряют популярность в европейских странах. Об этом со ссылкой на социологическое исследование Института глобальных проблем (IGA) сообщает газета The Washington Post (WP).

Как следует из полученных данных, только 28 процентов европейцев рассматривают США в качестве «достаточно надежного» гаранта безопасности на континенте. Это, отмечает IGA, на целых 25 процентов меньше прошлогоднего показателя.

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«В большинстве стран [НАТО] мало доверяют или совсем не доверяют способности Трампа решать конкретные проблемы, включая иммиграцию, конфликт между Россией и Украиной, отношения США и Китая, мировые экономические проблемы, конфликты между Израилем и его соседями, изменение климата», — приводится отрывок из отчета другого социологического института Pew Research Center в Вашингтоне.

Ранее журнал Politico со ссылкой на «Индекс восприятия демократии» (DPI) за 2025 год писал, что США теряют популярность в мире после прихода Трампа к власти.

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