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08:30, 25 июня 2025Забота о себе

Людям с болями в пояснице подсказали идеальную позу для секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Позиция, вдохновленная позой из йоги «счастливый малыш», станет идеальным вариантом для людей с болями в пояснице, желающих разнообразить интимную жизнь. Об этой позе и технике ее исполнения рассказал психотерапевт, консультант по вопросам секса Ян Кернер в беседе с Men's Health.

По словам Кернера, чтобы заняться любовью в этой позе, женщина должна лечь на спину, поднять ноги, согнуть их в коленях и обхватить щиколотками руками. Для проникновения партнер должен встать на колени.

По словам сексолога, в этой позиции обеспечивается хорошая стимуляция точки G. Кроме того, она комфортна при болях в пояснице.

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Чтобы разнообразить ощущения, Кернер посоветовал подложить под бедра подушку. Меняя ее положение, можно будет изменить угол проникновения и ощущения, заключил он.

Ранее сексолог Мелани Эйххорн дала советы людям, которые стесняются мастурбировать. Чтобы расслабиться, она рекомендовала принять ванну, намазать кожу маслом и включить любимую музыку.

Вот это да!
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