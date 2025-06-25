Людям с болями в пояснице подсказали идеальную позу для секса

Позиция, вдохновленная позой из йоги «счастливый малыш», станет идеальным вариантом для людей с болями в пояснице, желающих разнообразить интимную жизнь. Об этой позе и технике ее исполнения рассказал психотерапевт, консультант по вопросам секса Ян Кернер в беседе с Men's Health.

По словам Кернера, чтобы заняться любовью в этой позе, женщина должна лечь на спину, поднять ноги, согнуть их в коленях и обхватить щиколотками руками. Для проникновения партнер должен встать на колени.

По словам сексолога, в этой позиции обеспечивается хорошая стимуляция точки G. Кроме того, она комфортна при болях в пояснице.

Чтобы разнообразить ощущения, Кернер посоветовал подложить под бедра подушку. Меняя ее положение, можно будет изменить угол проникновения и ощущения, заключил он.

Ранее сексолог Мелани Эйххорн дала советы людям, которые стесняются мастурбировать. Чтобы расслабиться, она рекомендовала принять ванну, намазать кожу маслом и включить любимую музыку.