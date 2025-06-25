Депутат Рады предложил создать «малый преступный кабмин»

Дубинский: Украина может создать малое правительство из подозреваемых министров

Украина может создать малое правительство из подозреваемых в совершении уголовных преступлений членов кабинета министров страны. С таким предложением выступил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Можно делать малый преступный кабмин», — подчеркнул политик.

Дубинский прокомментировал предъявление подозрений вице-премьеру и министру национального единства Украины Алексею Чернышову и отметил, что в нынешнем составе кабмина находятся трое подозреваемых чиновников. Помимо Чернышова, в список входят вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Депутат подчеркнул, что все чиновники получили обвинения от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее сбежавший вице-премьер Украины Чернышов вернулся в страну и объяснил это одной причиной. Чиновник заявил, что с уважением относится к работе украинских правоохранительных органов.