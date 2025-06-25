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08:47, 25 июня 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о приближении ВС России к пригороду Купянска на расстояние километра

Марочко: ВС России приблизились к пригороду Купянска на расстояние километра
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) приблизились к пригороду Купянска в Харьковской области на расстояние километра. Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На участке Радьковка — Голубовка наши войска продавили оборону украинских боевиков и продвинулись по направлению Купянска. На данный момент расстояние до пригорода Купянска составляет менее одного километра», — подчеркнул эксперт.

Марочко сообщил о продвижении ВС России в районах Малой Шапковки, Кондрашовки, Радьковки, Голубовки и Петропавловки на купянском направлении. Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил, что российские войска взяли все населенные пункты на данном участке фронта, а позиции ВСУ находятся на открытых участках местности. Также подчеркнул неудобное положение украинских войск из-за расположения ВС России на стратегических высотах.

Ранее Марочко сообщил о занятии российскими военными новых рубежей в Волчанске Харьковской области. Он добавил, что ВС РФ взяли под огневой контроль участок берега реки Волчья.

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