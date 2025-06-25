В ЛНР сообщили о занятии российскими военными новых рубежей в Волчанске

Марочко: ВС РФ заняли новые рубежи в Волчанске и зачистили около 40 домов

Российские военные заняли новые рубежи в Волчанске Харьковской области и зачистили там около 40 домов. Об этом сообщил ТАСС отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий за несколько последних суток наши военнослужащие продвинулись в Волчанске и его окрестностях», — отметил эксперт.

Он добавил, что ВС РФ взяли под огневой контроль участок берега реки Волчья. Также они продвинулись в лесах у села Тихое и поразили опорные пункты вблизи Волчанских Хуторов.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска начали бои за город Купянск Харьковской области. По его словам, до города осталось менее одного километра.

