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12:50, 25 июня 2025Россия

Медведев назвал «напичканный оружием и радужными фриками» Евросоюз прямой угрозой России

Медведев заявил, что современный Евросоюз является прямой угрозой России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Современный Евросоюз (ЕС), «напичканный оружием и радужными фриками», является прямой угрозой России. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, еще 15 лет назад никто не возражал против вступления Украины в Евросоюз, но шансы на это были практически нулевые. При этом Россия и тогда придерживалась принципиальной позиции о недопущении включения республики в НАТО. Однако сегодня, подчеркнул политик, прежнего ЕС, созданного на основе Европейского объединения угля и стали, больше нет.

«Это политизированная глобалистская, а с некоторых пор — яро русофобская организация. Организация, которая мечтает о реванше, направленном против России. Придурковатые европейские политики последних лет приложили к этому все усилия», — пояснил Медведев, отметив, что нынешнее представление о ЕС как об экономическом гиганте, который не желает войн, полностью разрушено.

Зампред Совбеза России считает, что главной идеологией Евросоюза стала «звериная русофобия, порожденная мнимой "русской угрозой"». Кроме того, объединение превращается в самодостаточный военный блок, который должен начать конкуренцию с Североатлантическим альянсом. «Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России», — написал Медведев, добавив, что в нынешнем виде ЕС представляет для России не меньшую угрозу, чем НАТО.

Ранее Медведев обратился к европейским политикам, отреагировавшими «могильной тишиной» налеты украинских беспилотников на Россию до 9 Мая и после празднования дня Победы. Он предложил им уничтожить «мерзких кровососущих паразитов на своем грязном теле» и призвал помнить, что источники застарелого педикулеза уничтожаются огнем.

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