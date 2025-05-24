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09:39, 24 мая 2025Россия

Медведев обратился к европейским политикам фразой «педикулезные свиньи»

Медведев обратился к проигнорировавшим налеты БПЛА на РФ до 9 Мая политикам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обратился к европейским политикам, проигнорировавшим налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Российскую Федерацию (РФ) до 9 Мая и после празднования дня Победы, фразой «педикулезные свиньи». Подробности приведены в Telegram-канале экс-президента России.

Как утверждает он в своем посте, в Европе на массированные атаки на Россию отреагировали «могильной тишиной». Медведев также предположил, что в скором времени начнется «дикий визг» политиков Евросоюза о «непропорциональном использовании силы».

«Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своем грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнем, сжигая все источники застарелого педикулеза», — написал зампред Совбеза.

До этого Медведев пошутил о салфетке президента Франции Эммануэля Макрона.

Еще раньше агентство AFP показало видео, на котором Макрон при виде журналистов быстро убрал со стола неизвестный предмет, похожий на пакетик с белым веществом. В Елисейском дворце заверили, что этот пакетик всего лишь обычная салфетка.

ЖЗЛ
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