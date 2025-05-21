Медведев пошутил о салфетке Макрона

Медведев: Украине нужен мир, а не соглашение на салфетке Макрона

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил о «салфетке» президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он заявил на заседании Петербургского международного юридического форума, передает РИА Новости.

«Для построения устойчивого мира нужна не одна сделка, не пресловутое соглашение на салфетках, как обсуждалось [советским лидером Иосифом] Сталиным и [премьер-министром Великобритании Уинстоном] Черчиллем. Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде», — сказал он.

Медведев добавил, что Россия готова к переговорам с Украиной и призвал Киев последовать этому примеру, поскольку для Украины это «последняя возможность сохранить государственность».

Ранее агентство AFP опубликовало видео, на котором Макрон при виде журналистов быстро убрал со стола неизвестный предмет, похожий на пакетик с белым веществом. Позднее Елисейский дворец сообщил, что этот пакетик оказался обычной салфеткой.