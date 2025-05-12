В Елисейском дворце отреагировали на видео с прячущим «подозрительный пакетик» Макроном

Елисейский дворец заявил, что подозрительный пакетик Макрона — это салфетка

Подозрительный пакетик, который президент Франции Эммануэль Макрон пытался спрятать от камер журналистов, оказался обычной салфеткой. Об этом заявил Елисейский дворец на своей странице в социальной сети Х.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотики», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что подобные «фейковые новости» распространяют недоброжелатели Франции — как за ее пределами, так и внутри страны.

Ранее в сети обратили внимание на странное поведение Макрона. При виде камер и репортеров он быстро убрал со стола подозрительный пакетик.

