Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:07, 12 мая 2025Мир

В Елисейском дворце отреагировали на видео с прячущим «подозрительный пакетик» Макроном

Елисейский дворец заявил, что подозрительный пакетик Макрона — это салфетка
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Подозрительный пакетик, который президент Франции Эммануэль Макрон пытался спрятать от камер журналистов, оказался обычной салфеткой. Об этом заявил Елисейский дворец на своей странице в социальной сети Х.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотики», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что подобные «фейковые новости» распространяют недоброжелатели Франции — как за ее пределами, так и внутри страны.

Ранее в сети обратили внимание на странное поведение Макрона. При виде камер и репортеров он быстро убрал со стола подозрительный пакетик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут получить дачу и землю бесплатно. Что для этого нужно?

    Угрожающая Турции партия объявила о самороспуске

    Жена российского миллиардера опубликовала снимок в крошечном бикини

    Соратник Кадырова обратился с призывом к россиянам

    Ермак уклонился от ответа на вопрос о переговорах

    Стало известно о критическом состоянии режиссера Александра Митты

    Военкор заявил о продолжающих поддерживать напряжение в Курской области бойцах ВСУ

    Кардиолог назвал нужное для здорового сердца единственное правило питания

    Армия России получила новые Су-35С

    Российский военный рассказал о спасении штурмовика в зоне СВО с помощью робота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости