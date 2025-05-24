Медведев упомянул сообщение про лютый хрюкостяг с «Радиостанции Судного дня»

Медведев о «Радиостанции Судного дня»: На смену беззлобию пришел лютый хрюкостяг

Начало событий в новости Медведев обратился к европейским политикам фразой «педикулезные свиньи»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал сообщение о лютом хрюкостяге с радиостанции УВБ-76, комментируя последние события вокруг Украины в своем Telegram-канале.

«Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг"», — написал он, обращаясь фразой «педикулезные свиньи» к европейским политикам, проигнорировавшим налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Российскую Федерацию до 9 Мая и после празднования дня Победы.

«Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своем грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнем, сжигая все источники застарелого педикулеза», — написал зампред Совбеза.

Военную радиостанцию, известную как УВБ-76, окрестили в прессе «Радиостанция Судного дня». На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с событиями на СВО, уточняет ТАСС.