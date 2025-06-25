Мигрант нокаутировал пришедшего в алкомаркет россиянина и попал на видео

78.ru: Продавец-мигрант нокаутировал пришедшего в алкомаркет петербуржца

Продавец-мигрант нокаутировал жителя Санкт-Петербурга, пришедшего в алкомаркет. Действия иностранца попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал 78.ru.

На представленном ролике видно, как россиянин конфликтует с сотрудником торговой точки. Затем работник ударяет в нос покупателя, последний падает на асфальт.

Позже агрессора удалось задержать, им оказался 27-летний гражданин среднеазиатской республики. Пострадавший же попал в больницу, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и субарахноидальное кровоизлияние.

Врачи назвали состояние мужчины тяжелым. Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в квартире. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.