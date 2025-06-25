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13:45, 25 июня 2025Россия

Минобороны сообщило об уничтожении С-300 ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны: Армия России уничтожила пусковую установку С-300 ВСУ в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Речь идет о ЗРК С-300ПТ — одной из ранних модификаций комплекса, которая поступила на вооружение еще Советской армии в 1978 году. Также была уничтожена станция обнаружения целей и машина управления.

Рассказали в военном ведомстве и о российских средствах противовоздушной обороны (ПВО). По данным Минобороны, за минувшие сутки системой ПВО было сбито семь управляемых авиабомб JDAM. Такие бомбы производят в США, они отличаются высокой точностью благодаря возможности принимать сигнал GPS.

24 июня ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Она не достигла своей цели — «Нептун» был сбит средствами ПВО. Сведений о возможной цели ракеты нет.

ЖЗЛ
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