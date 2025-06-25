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12:51, 25 июня 2025Силовые структуры

Молодая москвичка попыталась подорвать машину начальника отдела российской компании

В Петербурге суд арестовал москвичку за попытку подорвать машину менеджера
Варвара Митина (редактор)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд арестовал 24-летнюю москвичку, которая попыталась подорвать машину начальника отдела общества с ограниченной ответственностью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Девушка будет под стражей до 18 августа. Она проходит подозреваемой по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По версии следствия, подозреваемая, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц — она должна была установить самодельное взрывное устройство на автомобиль мужчины. Она попыталась это сделать, но была задержана сотрудниками УФСБ.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ ликвидировали двоих россиян, которые достали бомбу из схрона и планировали ее использовать для теракта в отношении военного.

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