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10:22, 25 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в среду

Гидрометценр: В Москве в среду ожидается дождь и плюс 20 градусов
Мария Черкасова

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В столице в среду, 25 июня, ожидается дождь и до плюс 20 градуса Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В этот день погода будет облачной. Температура днем — от 18 до 20 градусов тепла. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Ветер южный, юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что синоптическую ситуацию в столице в среду сформирует тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется над Ленинградской областью. Во второй половине дня местами возможны очаги гроз.

Ранее сразу в нескольких регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов пришло тропическое лето. В ближайшие дни температура там будет на 5-10 градусов выше нормы.

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