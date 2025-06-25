Мужчина предложил туристке посмотреть достопримечательности Индии и изнасиловал ее

Мужчина познакомился на вечеринке в Индии с французской туристкой, выманил ее из ресторана и изнасиловал. Об этом сообщает портал Mint.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 23 мая, в городе Удайпур в штате Раджастхан. Француженка приехала туда накануне и поселилась в отеле в районе Амбамата. На вечеринке в заведении под названием The Greek Farm Cafe and Restrо она встретила местного жителя по имени Сиддхарт. Мужчина предложил ей вместе посмотреть близлежащие достопримечательности и под этим предлогом выманил из ресторана.

Затем злоумышленник отвез свою жертву в съемную квартиру и надругался над ней. После произошедшего пострадавшая обратилась за помощью в частную больницу города и написала заявление в полицию. В отношении Сиддхарта возбудили дело.

Ранее в этой же стране толпа мужчин связала отдыхавшего с возлюбленной на пляже парня и изнасиловала девушку у него на глазах. Всех виновных арестовали, некоторые из них оказались подростками.

