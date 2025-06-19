Толпа мужчин связала отдыхавшего на пляже парня и изнасиловала возлюбленную на его глазах

В индийском штате Одиша толпа мужчин связала отдыхавшего с возлюбленной на пляже парня и изнасиловала девушку у него на глазах. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Уточняется, что пострадавшая 20-летняя студентка пришла на пляж Гопалпур с парнем 15 июня. Там они столкнулись с 10 незнакомцами, которые связали молодого человека и вчетвером изнасиловали его подругу.

После случившегося девушка сразу обратилась в полицию, но из страха раскрыть личность отложила подачу заявления. Вскоре она все же решилась на этот шаг. Все виновные были арестованы, некоторые из них оказались подростками.

Ранее двое братьев из Ирландии изнасиловали туристку на курорте Магалуф в Испании. Они пригласили девушку в отель и напоили алкоголем.

