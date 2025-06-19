Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:07, 19 июня 2025Путешествия

Толпа мужчин связала отдыхавшего на пляже парня и изнасиловала возлюбленную на его глазах

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Rahul D'silva / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Одиша толпа мужчин связала отдыхавшего с возлюбленной на пляже парня и изнасиловала девушку у него на глазах. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Уточняется, что пострадавшая 20-летняя студентка пришла на пляж Гопалпур с парнем 15 июня. Там они столкнулись с 10 незнакомцами, которые связали молодого человека и вчетвером изнасиловали его подругу.

После случившегося девушка сразу обратилась в полицию, но из страха раскрыть личность отложила подачу заявления. Вскоре она все же решилась на этот шаг. Все виновные были арестованы, некоторые из них оказались подростками.

Ранее двое братьев из Ирландии изнасиловали туристку на курорте Магалуф в Испании. Они пригласили девушку в отель и напоили алкоголем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ей больно круглосуточно». Молодая россиянка начала гнить в колонии. В ее груди дыра, это может быть рак. Что об этом известно?

    Москвичам спрогнозировали погоду на следующую неделю

    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю

    Глава Запорожской области рассказал о звонках от родителей пропавших военных ВСУ

    Мурашко назвал условия для потери десяти лет жизни

    Бородина купила дочери Лабубу за 250 тысяч рублей

    Россиян призвали не фантазировать о «черных дырах рынка»

    Стало известно о наследстве звезды фильма «Любовь и голуби»

    Москвичка забыла о выросшей дома конопле и вызвала туда полицию

    Макгрегор прокомментировал избиение посетителя ночного клуба на Ибице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости