Двое братьев изнасиловали туристку на курорте вечеринок в Европе

Двое братьев из Ирландии изнасиловали соотечественницу в Магалуфе на острове Майорка в Испании. Об этом сообщило издание The Olive Press.

По данным источника, мужчины 20 и 23 лет познакомились с ирландкой и ее подругой в отеле на курорте Европы, а потом пригласили их в свой номер. Там потерпевшая употребила алкоголь и потеряла сознание.

Очнувшись, туристка поняла, что над ней надругались. Она обратилась в полицию, и 5 июня двух братьев задержали и доставили в суд. Не уточняется, смогли ли они в итоге выйти под залог.

Ранее на Кипре мужчина опоил туристку наркотиками в туалете ночного клуба и надругался над ней. При обыске в его доме обнаружили 17 граммов кокаина.