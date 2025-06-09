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11:20, 9 июня 2025Путешествия

Мужчина опоил туристку наркотиками в ночном клубе на Кипре и изнасиловал в туалете

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Жителя Кипра арестовали на острове по подозрению в изнасиловании туристки. Об этом сообщило издание Phileleftheros.

По словам потерпевшей, когда она отдыхала в ночном клубе Лимассола, мужчина подошел познакомиться с ней. Он опоил ее наркотиками в туалете заведения, а затем изнасиловал.

Подозреваемого поймали 4 июня, при обыске в его доме обнаружили 17 граммов кокаина. Мужчину доставили в суд, который постановил задержать его на семь дней для проведения расследования. Разбирательство продолжается.

Ранее на Филиппинах трое мужчин похитили и изнасиловали вьетнамскую туристку. Затем преступники потребовали у мужа женщины выкуп за ее освобождение.

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