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09:00, 9 июня 2025Путешествия

Трое мужчин похитили, накачали наркотиками и изнасиловали туристку в Азии

Алина Черненко

Фото: Choon Kompo / Shutterstock / Fotodom  

Трое мужчин похитили и изнасиловали вьетнамскую туристку на Филиппинах, а затем потребовали у ее мужа выкуп за ее освобождение. Об этом пишет портал Philstar.com.

6 июня после получения информации от супруга похищенной 33-летней женщины полицейские провели поисково-спасательную операцию и задержали трех граждан Китая: 32-летнего Лэя, 33-летнего Сина и 38-летнего Чжоу. Их нашли в кондоминиуме в городе Макати, сейчас они временно содержатся под стражей в местном полицейском участке, пока готовятся обвинения.

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По словам стражей правопорядка, злоумышленники похитили вьетнамку 2 июня, когда она встречалась с другом в районе Бель-Эйр. Они отвезли ее в квартиру, где накачали наркотиками и изнасиловали. После этого китайцы потребовали у ее супруга заплатить им 500 миллионов вьетнамских донгов (около 1,5 миллиона рублей) и угрожали отрезать ей палец, если он откажется. Муж вьетнамки немедленно связался с другом жены на Филиппинах, который сообщил о произошедшем властям.

Ранее туристка подверглась групповому изнасилованию после вечеринки на испанском курорте Марбелья. 19-летняя девушка познакомилась с преступниками во время отдыха с подругами в ночном клубе.

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