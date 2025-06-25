Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:15, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина решил надеть носки и обнаружил незваного гостя

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: The-Great-Shapeshift / Reddit

Пользователь Reddit с ником The-Great-Shapeshift рассказал, что решил надеть носки и обнаружил незваного гостя. Его пост вызвал бурные обсуждения в сети.

Мужчина опубликовал на форуме фотографию насекомого, которое выползло из его носка в тот момент, когда он собирался его надеть. Неприятное на вид членистоногое удалось достаточно быстро опознать.

«Это серая чешуйница, три хвоста выдают ее. К сожалению, если есть одна, то их много», — написал один из комментаторов. Другие пользователи отметили, что насекомое вызывает страх уродливым внешним видом, однако поспешили отметить пользу чешуйниц, которые помогают защищать дома от вредителей. А отдельные посетители темы признались, что им доводилось быть свидетелями настоящих битв за выживание между разными видами насекомых.

«На моей последней работе было нашествие чешуйниц, которое переросло в нашествие пауков-скакунов, которые постепенно этими чешуйницами и объедались. Было очень забавно наблюдать за этим, а потом они стали нашими маленькими паукообразными друзьями на все оставшееся лето», — вспомнил один из пользователей.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как взяла прибор для гигиены рта и обнаружила в нем неприятное насекомое. Ее находка вызвала отвращение у комментаторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали семь российских регионов. В Ростовской области загорелась крыша стадиона

    ВСУ атаковали гражданских в ДНР токсичным веществом

    В Таганроге обломки сбитого дрона повредили школу и жилые дома

    Евродепутат заявил о росте оборонных расходов

    Военный предрек важное событие в зоне СВО с переходом ЛНР под полный контроль ВС РФ

    Россиянин раскрыл траты на продукты пенсионеров в Нидерландах

    Выявлена опасность частых ночных кошмаров

    Россиянам рассказали о способах повысить сумму пенсионных баллов

    Известная актриса снялась в полупрозрачном нижнем белье

    Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости