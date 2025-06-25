Мужчина решил надеть носки и обнаружил незваного гостя

Пользователь Reddit с ником The-Great-Shapeshift рассказал, что решил надеть носки и обнаружил незваного гостя. Его пост вызвал бурные обсуждения в сети.

Мужчина опубликовал на форуме фотографию насекомого, которое выползло из его носка в тот момент, когда он собирался его надеть. Неприятное на вид членистоногое удалось достаточно быстро опознать.

«Это серая чешуйница, три хвоста выдают ее. К сожалению, если есть одна, то их много», — написал один из комментаторов. Другие пользователи отметили, что насекомое вызывает страх уродливым внешним видом, однако поспешили отметить пользу чешуйниц, которые помогают защищать дома от вредителей. А отдельные посетители темы признались, что им доводилось быть свидетелями настоящих битв за выживание между разными видами насекомых.

«На моей последней работе было нашествие чешуйниц, которое переросло в нашествие пауков-скакунов, которые постепенно этими чешуйницами и объедались. Было очень забавно наблюдать за этим, а потом они стали нашими маленькими паукообразными друзьями на все оставшееся лето», — вспомнил один из пользователей.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как взяла прибор для гигиены рта и обнаружила в нем неприятное насекомое. Ее находка вызвала отвращение у комментаторов.