Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина съел орех и столкнулся с неожиданным последствием

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nacho Fernández / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Lisbethborden рассказал о том, как съел большой миндаль и столкнулся с неожиданным последствием. Орех спровоцировал кишечную непроходимость, а работа врачей по ее устранению обошлась в 150 тысяч долларов.

«Я ел батончик мюсли на работе. Когда я разворачивал его, то увидел особенно большой и блестящий целый миндаль. Я подумал тогда про себя: "Надо же, он размером с мой большой палец". Когда я ел, не отрываясь от компьютера, этот гигантский орех неразжеванным проскользнул в заднюю часть моего горла, и я бездумно проглотил его», — рассказал мужчина о том, как начинались его злоключения.

На следующий день он проснулся с небольшой болью в области живота, которая за считаные часы стала невыносимой и сопровождалась обильной рвотой. После обследования в местной больнице его госпитализировали с кишечной непроходимостью и начали готовить к экстренной операции. Но перед ней ему поставили желудочный зонд, чтобы с его помощью отсасывать содержимое органа во время вмешательства и способствовать заживлению после него.

Материалы по теме:
«Больная практика, прославляющая обжорство» Зачем блогеры со всего мира рискуют здоровьем, объедаясь перед камерой?
«Больная практика, прославляющая обжорство»Зачем блогеры со всего мира рискуют здоровьем, объедаясь перед камерой?
26 января 2025
Зарабатывающий миллионы на обжорстве перед камерой блогер похудел на 100 килограммов. Почему ему поверили не все?
Зарабатывающий миллионы на обжорстве перед камерой блогер похудел на 100 килограммов.Почему ему поверили не все?
4 октября 2024

«Гигантская медсестра подошла ко мне с трубкой, отвела кулак назад и фактически ударила меня трубкой прямо в левую ноздрю. Мой нос взорвался кровью, как фейерверк, но оказалось, что трубка слишком толстая, поэтому она повторила процедуру с другой трубкой и другой ноздрей», — написал Lisbethborden.

Сама операция прошла успешно, однако пациенту пришлось провести в госпитале еще пять дней. В течение этого времени медсестры внимательно изучали его испражнения, а ему самому приходилось по несколько раз в день рассказывать своему врачу о том, отходят ли у него кишечные газы и как они при этом пахнут. Подобные анализы он сдавал и после выписки, а само лечение обошлось его страховой компании в 150 тысяч долларов.

Тем временем врачи, занимающиеся лечением рака, рассказали о привычках, помогающих им избежать этой болезни. Своими наблюдениями онкологи поделились с пользователями на Reddit.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет». Зеленского поставили подальше от Трампа на общем фото с саммита НАТО

    В итоговом документе саммита НАТО не укажут путь Украины в альянс

    Мужчина съел орех и столкнулся с неожиданным последствием

    Спецпосланник Трампа раскрыл число сброшенных на объект в Фордо бомб

    Российские беспилотники нанесли удар по Харькову

    В Европарламенте сделали неутешительное для НАТО заявление

    Учительница попала под суд за совращение 13-летнего школьника

    На Украине оснастили сухопутный дрон авиаракетами

    Гинеколог предупредила об опасности секса при пирсинге гениталий

    Командирам разрешили назначать арест за проступки на спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости