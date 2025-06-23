Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:37, 23 июня 2025Забота о себе

Онкологи рассказали о помогающих им избежать рака привычках

Врачи-онкологи на Reddit посоветовали бросить курение и вейпы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Врачи, занимающиеся лечением рака, рассказали о привычках, помогающих им избежать этой болезни. Своими наблюдениями онкологи и другие врачи поделились на форуме Reddit.

Многие заявили, что не курят, и призвали любыми силами пытаться бросить вредную привычку. Онкологи заверили, что вейпы, как и табак, тоже вредят здоровью.

Откажитесь от вейпов — именно потому, что мы НЕ знаем, вызывают ли они рак. Когда я бросил курить, все подталкивали меня перейти на вейпинг, и я отвечал: «Нет, спасибо, чувак, мне неинтересно быть подопытным кроликом для этой технологии, которая неизбежно вызовет 28 различных видов рака и, вероятно, уведет у вас девушку»

Jabber_Trackingпользователь Reddit

Некоторые врачи отметили, что они отказались от алкоголя.

Бывший сотрудник Национального института рака здесь — мне неприятно это говорить, но это алкоголь. Он напрямую вызывает по меньшей мере семь видов рака. Через 20 лет мы будем говорить об алкоголе так же, как сегодня говорим о сигаретах

troll_doll_buzzcutпользователь Reddit
Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Рак можно диагностировать на ранних стадиях. Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
Рак можно диагностировать на ранних стадиях.Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
11 ноября 2022

При этом многие работники онкологических отделений обратили внимание на то, что раком могут заболеть и люди, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни.

Я лечила 11-месячных младенцев с опухолями мозга, женщину, которая не выкурила ни одной сигареты и не пила алкоголь, у которой не было гена BRCA, и у которой рак появился не в одной, а в обеих молочных железах с разницей в 11 лет — обе первичные и не связанные с другой, видела триатлонистов с лейкемией... Это злое и несправедливое заболевание. Мой лучший совет — используйте солнцезащитный крем и проверяйте свои родинки и странные пятна

DAFFODIL0485пользовательница Reddit

Ранее онколог Максим Сецко назвал неочевидные признаки рака груди. По его словам, данное заболевание проявляется выделениями из соска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Над столицей Катара сбивают ракеты

    Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов

    Москвичи оценили идею запретить аренду электросамокатов

    Умер самый известный биатлонный болельщик

    Пентагон подтвердил атаку Ираном базы США в Катаре

    Только появившихся на свет новорожденных тигрят показали на видео в России

    Олег Майами спас тонущую женщину

    В Иране сообщили о разговоре с министром обороны России

    Задумчивый медведь прогулялся по пляжу на Сахалине рядом с отдыхающими

    Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости