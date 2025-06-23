Онкологи рассказали о помогающих им избежать рака привычках

Врачи-онкологи на Reddit посоветовали бросить курение и вейпы

Врачи, занимающиеся лечением рака, рассказали о привычках, помогающих им избежать этой болезни. Своими наблюдениями онкологи и другие врачи поделились на форуме Reddit.

Многие заявили, что не курят, и призвали любыми силами пытаться бросить вредную привычку. Онкологи заверили, что вейпы, как и табак, тоже вредят здоровью.

Откажитесь от вейпов — именно потому, что мы НЕ знаем, вызывают ли они рак. Когда я бросил курить, все подталкивали меня перейти на вейпинг, и я отвечал: «Нет, спасибо, чувак, мне неинтересно быть подопытным кроликом для этой технологии, которая неизбежно вызовет 28 различных видов рака и, вероятно, уведет у вас девушку» Jabber_Tracking пользователь Reddit

Некоторые врачи отметили, что они отказались от алкоголя.

Бывший сотрудник Национального института рака здесь — мне неприятно это говорить, но это алкоголь. Он напрямую вызывает по меньшей мере семь видов рака. Через 20 лет мы будем говорить об алкоголе так же, как сегодня говорим о сигаретах troll_doll_buzzcut пользователь Reddit

При этом многие работники онкологических отделений обратили внимание на то, что раком могут заболеть и люди, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни.

Я лечила 11-месячных младенцев с опухолями мозга, женщину, которая не выкурила ни одной сигареты и не пила алкоголь, у которой не было гена BRCA, и у которой рак появился не в одной, а в обеих молочных железах с разницей в 11 лет — обе первичные и не связанные с другой, видела триатлонистов с лейкемией... Это злое и несправедливое заболевание. Мой лучший совет — используйте солнцезащитный крем и проверяйте свои родинки и странные пятна DAFFODIL0485 пользовательница Reddit

Ранее онколог Максим Сецко назвал неочевидные признаки рака груди. По его словам, данное заболевание проявляется выделениями из соска.