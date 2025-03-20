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06:31, 20 марта 2025РоссияЭксклюзив

Врач назвал пять неочевидных признаков рака груди

Маммолог Сецко: Ощущение стянутости может указывать на рак груди
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин, по статистике, с ним в течение жизни сталкивается одна из восьми женщин, рассказал маммолог-онколог клиники «Медскан Hadassah» Максим Сецко. Пять неочевидных признаков болезни врач назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Женский пол — главный фактор риска развития, ведь на 100 пациенток с диагнозом “рак молочной железы” приходится лишь один мужчина. С возрастом шансы перенести рак груди увеличиваются, но и молодые женщины не защищены от болезни. Важно регулярно приходить на осмотры к маммологу даже тогда, когда ничего не беспокоит. И, конечно, если появились настораживающие симптомы, не нужно откладывать визит», — посоветовал Сецко.

По словам специалиста, женщины, особенно до 40-летнего возраста, далеко не всегда своевременно обращаются к врачу, даже если они уже столкнулись с характерными симптомами заболевания. Он объяснил, что шансы вылечить рак молочной железы зависят от стадии, на которой обнаружена болезнь: чем раньше ее выявить, тем больше вероятность одержать над ней победу.

Далеко не все знают о симптомах рака молочной железы. Появление плотного узла в мягких тканях груди или в подмышечной области — самый известный признак, но о большинстве других многие женщины даже не подозревают

Максим Сецкомаммолог-онколог клиники «Медскан Hadassah»

Обратить внимание, по рекомендации врача, нужно и на другие изменения:

● «лимонная корка»: когда кожа молочной железы из гладкой становится бугристой и грубой;
● изменение положения и формы ареолы — он может сместиться вбок или стать втянутым;
● ощущение стянутости кожи в области одной из молочных желез;
● изменение цвета кожи — насторожить должна как сильная бледность, так и значительное потемнение;
● появление выделений из соска в период, не связанный ни с беременностью, ни с кормлением ребенка.

«Важно не только приходить на профилактические приемы, проходить скрининговые обследования и обращаться с жалобами на волнующие симптомы. Нужно также предпринимать меры, которые помогают снижать риск рака молочной железы. Если на возраст или мутации, связанные с опухолями, повлиять невозможно, то снизить вес и отказаться от алкоголя и курения под силу многим. Такие изменения также пойдут на пользу», — заключил Сецко.

Ранее ученые Университета Вашингтона, проанализировав данные 162 602 женщин в ходе 30-летнего исследования, пришли к выводу, что регулярное употребление сладких газированных напитков может значительно повысить риск развития рака полости рта.

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