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15:01, 17 марта 2025Наука и техника

Выявлена смертельная опасность употребления сладких напитков

JAMA Otolaryngology: Употребление газированных напитков приводит к развитию рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: K8 / Unsplash

Регулярное употребление сладких газированных напитков может значительно повысить риск развития рака полости рта. К такому выводу пришли ученые Университета Вашингтона, проанализировав данные 162 602 женщин в ходе 30-летнего исследования. Его результаты опубликованы в журнале JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery.

Оказалось, что у женщин, выпивающих не менее одной порции сладкого напитка в день, риск развития рака полости рта почти в пять раз выше, чем у тех, кто пьет такие напитки реже одного раза в месяц. Особенно тревожные показатели были выявлены у некурящих и малопьющих женщин — в этой группе вероятность развития рака оказалась выше в 5,46 раза.

Исследование показало, что сладкие напитки оказывают негативное влияние на разные участки ротовой полости. У любительниц газировки риск развития опухолей языка возрастает более чем в 4,5 раза, а на других участках полости рта — в 5,24 раза.

Ученые отмечают, что связь между употреблением сладких напитков и раком ротовой полости ранее недооценивалась, так как основной причиной заболевания считались курение и алкоголь. Однако новые данные показывают, что даже у людей без вредных привычек чрезмерное потребление подслащенных напитков может стать фактором риска.

Теперь ученые призывают к проведению крупномасштабных исследований, чтобы уточнить влияние различных диетических привычек на развитие онкологических заболеваний.

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