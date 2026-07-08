Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:02, 8 июля 2026Из жизни

Мужчину признали виновным через 17 лет после расправы над бывшей партнершей

В Греции убийцу приговорили к десяти годам тюрьмы через 17 лет после преступления
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В Греции мужчину признали виновным в расправе над бывшей партнершей через 17 лет после преступления. Об этом сообщает BBC News.

54-летний подсудимый был приговорен к десяти годам тюремного заключения за расправу над шотландкой Джин Хэнлон. Тело нашли в море у Ираклиона в марте 2009 года. Суд признал грека виновным, но учел смягчающие обстоятельства — диагностированную шизофрению и биполярное расстройство, из-за чего он не будет отправлен в тюрьму до рассмотрения апелляции.

В ходе четырехдневных слушаний выяснилось, что Хэнлон, проживавшая на Крите много лет, в начале 2009 года состояла в непродолжительных отношениях с указанным мужчиной. После расставания он начал преследовать ее.

Она записала это в своем дневнике, однако эта улика всплыла лишь недавно. Судмедэксперт Елена Крантони, изучившая дело в 2019 году, подтвердила, что у Хэнлон был перелом ствола мозга из-за сильного удара тупым предметом по затылку, и такие травмы несовместимы с падением. При этом женщина, вероятно, была еще жива, когда ее поместили в воду.

Материалы по теме:
Самый страшный убийца России получил новый срок. Как ангарский маньяк совершил 86 убийств и годами скрывался от милиции?
Самый страшный убийца России получил новый срок.Как ангарский маньяк совершил 86 убийств и годами скрывался от милиции?
22 ноября 2023
Сибирский расчленитель Маньяк-милиционер сел за убийство 19 женщин. На самом деле жертв гораздо больше
Сибирский расчленительМаньяк-милиционер сел за убийство 19 женщин. На самом деле жертв гораздо больше
7 марта 2018

Семья Хэнлон, особенно ее сыновья, более десяти лет добивалась справедливости, нанимая частных детективов и заставляя власти пересматривать дело.

Ранее сообщалось, что в Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. В суде японец заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны жены, у которой были проблемы с контролем гнева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский вице-премьер объявил о начале импорта бензина

    Водителей в Москве предупредили об опасности

    Водитель специально влетел на скорости в компанию молодых россиян

    Сборная России по волейболу допущена до всех соревнований

    Артемий Лебедев заявил о свинстве Apple в отношении России

    Кадыров подал документы на участие в выборах

    ВМС США испугались удара по АПЛ дроном или ПТРК

    Мужчину признали виновным через 17 лет после расправы над бывшей партнершей

    Путин призвал не зажимать топливо

    Российский стилист заявил о моде на принцесс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok