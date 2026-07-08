Мужчину признали виновным через 17 лет после расправы над бывшей партнершей

В Греции убийцу приговорили к десяти годам тюрьмы через 17 лет после преступления

В Греции мужчину признали виновным в расправе над бывшей партнершей через 17 лет после преступления. Об этом сообщает BBC News.

54-летний подсудимый был приговорен к десяти годам тюремного заключения за расправу над шотландкой Джин Хэнлон. Тело нашли в море у Ираклиона в марте 2009 года. Суд признал грека виновным, но учел смягчающие обстоятельства — диагностированную шизофрению и биполярное расстройство, из-за чего он не будет отправлен в тюрьму до рассмотрения апелляции.

В ходе четырехдневных слушаний выяснилось, что Хэнлон, проживавшая на Крите много лет, в начале 2009 года состояла в непродолжительных отношениях с указанным мужчиной. После расставания он начал преследовать ее.

Она записала это в своем дневнике, однако эта улика всплыла лишь недавно. Судмедэксперт Елена Крантони, изучившая дело в 2019 году, подтвердила, что у Хэнлон был перелом ствола мозга из-за сильного удара тупым предметом по затылку, и такие травмы несовместимы с падением. При этом женщина, вероятно, была еще жива, когда ее поместили в воду.

Семья Хэнлон, особенно ее сыновья, более десяти лет добивалась справедливости, нанимая частных детективов и заставляя власти пересматривать дело.

Ранее сообщалось, что в Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. В суде японец заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны жены, у которой были проблемы с контролем гнева.