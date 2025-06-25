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08:26, 25 июня 2025Силовые структуры

На россиянина возбудили дело за оправдание терроризма и теракта на Дубровке

В Красноярске арестовали мужчину за оправдание теракта на Дубровке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Красноярске арестовали мужчину за оправдание теракта на Дубровке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет"») УК РФ.

По данным следствия, 22-летний местный житель в период с декабря 2022 года по январь 2023 года в чате одного из мессенджеров публиковал комментарии, в которых оправдывал деятельность запрещенных террористических организаций и совершенный в 2002 году теракт на Дубровке в Москве.

Фигурант задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За это преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Раннее сообщалось, что призывавшего к свержению власти россиянина задержали за терроризм.

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