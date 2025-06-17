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15:17, 17 июня 2025Силовые структуры

Призывавшего к свержению власти россиянина задержали за терроризм

В Калининграде задержали мужчину за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Калининграде задержал мужчину за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону.

По данным следствия, в августе 2024 года и феврале 2025 года 31-летний житель города в одном из мессенджеров разместил комментарии, которые содержали оправдание терроризма и «были направлены на вооруженную борьбу с российской властью».

Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ и грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский суд оценил посты женщины в соцсетях на шесть лет колонии.

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