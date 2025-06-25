На Украине захотели увеличить военные расходы на миллиарды гривен

Власти Украины захотели увеличить военные расходы на 400 миллиардов гривен

Власти Украины хотят увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

По его словам, эти деньги страна получит за счет больших доходов и заимствований. Шмыгаль также сообщил, что правительство одобрило соответствующий законопроект, теперь его направят на рассмотрение в Верховную Раду.

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал замену премьер-министра и правительства на 7 июля. Нардеп отметил, что новым главой кабмина может стать нынешний министр экономики Украины Юлия Свириденко.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз (ЕС) стремится дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов России с помощью перевода их в «более рискованные активы». Целью является получение прибыли для передачи Украине на фоне угроз президента США Дональда Трампа сократить финансирование.