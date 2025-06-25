На Западе назвали возможную причину прекращения существования НАТО

Дизен: В существовании НАТО не будет смысла после завершения СВО

НАТО потеряет смысл своего существования после завершения спецоперации (СВО) на Украине. Возможную причину прекращения существования альянса назвал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Последние десять лет мы ведем прокси-войну против России через Украину, что и является главной причиной существования НАТО в нынешнее время. Вот почему возникнут проблемы, если [президент США Дональд] Трамп решит положить конец войне», — сказал он.

По его мнению, следствием завершения Трампом конфликта на Украине может стать и ликвидация самого НАТО, у которого после этого не будет причин для продолжения своей деятельности.

Ранее Трамп решил наказать Испанию за отказ повысить военные расходы до 5 процентов ВВП. «Мы заставим ее заплатить вдвое больше. И я действительно говорю это серьезно», — предупредил политик.