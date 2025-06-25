Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 25 июня 2025Мир

На Западе назвали возможную причину прекращения существования НАТО

Дизен: В существовании НАТО не будет смысла после завершения СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

НАТО потеряет смысл своего существования после завершения спецоперации (СВО) на Украине. Возможную причину прекращения существования альянса назвал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Последние десять лет мы ведем прокси-войну против России через Украину, что и является главной причиной существования НАТО в нынешнее время. Вот почему возникнут проблемы, если [президент США Дональд] Трамп решит положить конец войне», — сказал он.

По его мнению, следствием завершения Трампом конфликта на Украине может стать и ликвидация самого НАТО, у которого после этого не будет причин для продолжения своей деятельности.

Ранее Трамп решил наказать Испанию за отказ повысить военные расходы до 5 процентов ВВП. «Мы заставим ее заплатить вдвое больше. И я действительно говорю это серьезно», — предупредил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    В Британии рассказали о панике Зеленского из-за положения Украины

    В российском городе после ливня в доме-памятнике рухнул потолок

    По укрепрайону ВСУ у Попова Яра нанесли серию авиаударов

    Эрдоган высказался о вопросе с российскими С-400

    Прокуратура российского региона подала в суд из-за памятника Сталину

    Раскрыты подробности нападения льва на владельца сафари-парка «Тайган»

    В США высказались о сроках восстановления ядерных объектов Ирана после авиаударов

    Турция оценила возможность военного конфликта с Израилем

    Трамп призвал «вышвырнуть как собаку» раскритиковавшую удары по Ирану журналистку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости