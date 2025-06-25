Трамп решил наказать страну НАТО за отказ повысить военные расходы

Трамп: США вынудят Испанию пойти на сделку из-за отказа повысить военные расходы

США вынудят Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы по линии НАТО до пяти процентов ВВП. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Гааге.

«Мы ведем с Испанией переговоры по торговой сделке. Заставим ее заплатить вдвое больше. И я действительно говорю это серьезно», — предупредил политик.

Он призвал Мадрид присоединиться ко всем странам блока, которые платят по пять процентов ВВП. По словам главы Белого дома, Испания оказалась наиболее враждебно настроенной к идее повышения военных расходов.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Сообщается, что до 1,5 процента ВВП из общей суммы будут направлять на развитие критически важной инфраструктуры и внедрение инноваций. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.