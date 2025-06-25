Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:29, 25 июня 2025Мир

Трамп решил наказать страну НАТО за отказ повысить военные расходы

Трамп: США вынудят Испанию пойти на сделку из-за отказа повысить военные расходы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США вынудят Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы по линии НАТО до пяти процентов ВВП. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Гааге.

«Мы ведем с Испанией переговоры по торговой сделке. Заставим ее заплатить вдвое больше. И я действительно говорю это серьезно», — предупредил политик.

Он призвал Мадрид присоединиться ко всем странам блока, которые платят по пять процентов ВВП. По словам главы Белого дома, Испания оказалась наиболее враждебно настроенной к идее повышения военных расходов.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Сообщается, что до 1,5 процента ВВП из общей суммы будут направлять на развитие критически важной инфраструктуры и внедрение инноваций. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    Грибок из гробницы Тутанхамона использовали для создания нового лекарства от рака

    В одном российском регионе впервые появился 300-балльник по ЕГЭ

    Американец остался без трусов и выиграл забег

    Глава СПЧ призвал выгнать из России одну категорию мигрантов

    Пара россиян прогулялась по одному городу в обнимку со свиньей

    Валя Карнавал опубликовала видео в платке вместо бюстгальтера

    Собака запрыгнула на гостью телешоу и насмешила ведущую

    Россияне стали свидетелями редкого явления в небе

    Зумеры описали свое видение комфортного жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости