На Западе раскрыли причину ускорения продвижения российских войск на Украине

FT: Продвижение ВС РФ на Украине ускорилось благодаря помехоустойчивым БПЛА

Западное издание Financial Times (FT) раскрыло причину ускорения продвижения российских войск на Украине. По его информации, успехам ВС РФ способствовало появление на линии соприкосновения помехоустойчивых беспилотников.

«Эти аппараты прибывают на фронт во все больших количествах и невосприимчивы к украинским средствам РЭБ — аппаратное глушение работает лишь против беспроводных устройств», — говорится в публикации.

Командир украинского подразделения БПЛА рассказал газете, что бойцам иногда приходится идти по 15 километров пешком в темное время суток, чтобы добраться на позиции, поскольку машины отслеживаются вдоль всей линии соприкосновения.

Продвижение России особенно ускорилось в Сумской и Днепропетровской областях, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с логистикой.

Ранее стало известно о новых попытках ВСУ прорваться на территорию Курской области. Они пытаются прорвать российскую оборону в приграничной зоне Глушковского района.

