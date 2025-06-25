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03:12, 25 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о льстящих Трампу ради помощи Украине членах НАТО

Bloomberg: Лидеры стран НАТО льстят Трампу ради увеличения помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

Лидеры стран НАТО льстят президенту США Дональду Трампу о его успехах в ударах по иранской ядерной программе ради увеличения помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что главы западных стран на саммите альянса в Гааге в личных беседах в главой Белого дома, вероятно, будут настаивать на обсуждении украинского вопроса.

«Один чиновник предположил, что они могут использовать очевидный успех его ударов по Ирану для того, чтобы побудить президента США оказать Киеву больше поддержки», — говорится в публикации.

Агентство со ссылкой на высокопоставленных чиновников пишет, что «кампанию лести» возглавил генсек НАТО Марк Рютте после обсуждения с европейскими лидерами, с целью удержать Трампа и избежать разрушения трансатлантических отношений.

По словам источников издания, генеральный секретарь дал понять членам альянса, что для завоевания уважения президента США им следует «подкрепить лесть серьезным увеличением расходов».

Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Рютте, который заверил главу Белого дома, что им удалось добиться увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП. «Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет твоя победа», — написал генсек.

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