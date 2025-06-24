Президент США Дональд Трамп обнародовал личную переписку с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он выложил скриншот сообщения на своей странице в соцсети Truth Social.
Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5 процентов [ВВП на расходы на оборону]! (…) Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет твоя победа
В беседе с главой Белого дома Рютте заявил, что американский политик подвел свою страну и весь остальной мир к важному моменту. Он выразил уверенность в том, что Трамп сумеет добиться всего, чего не удавалось его предшественникам.
Рютте заявил о войне НАТО с Россией
Генсек Североатлантического альянс Марк Рютте заявил, что военный блок находится в состоянии производственной войны с Россией.
Он заявил, что военному преимуществу альянса угрожает опасность в лице быстро перевооружающейся России.
Нам нужно объединиться, внедрять инновации и добиваться результатов. Мы должны победить в этой новой производственной войне
Выступая в ходе саммита НАТО в Гааге, генсек заметил, что Европа и Северная Америка смогут выстоять перед угрозой глобального конфликта, объединив свои усилия.
В Европе опасаются развала НАТО из-за Трампа
Европейские союзники США по НАТО выразили опасения перед саммитом военного блока. Они не исключили, что действующий глава Белого дома способен развалить альянс.
«Настроения не связаны в первую очередь с угрозами Трампа отнять Гренландию у Дании силой, если это потребуется, или сделать Канаду 51-м штатом США. Эти заявления, несомненно, были глубоко оскорбительными для обоих союзников по НАТО», — подчеркнули авторы материала в издании The Hill.
Также большое беспокойство у стран еврозоны вызывает отсутствие реального лидера в период уязвимости. Невозможность Трампа дать гарантии для будущего военного блока ставит под угрозу всю внешнюю политику Запада, в основе которой всегда находился военный блок.
«Они опасаются, что президент Трамп в порыве досады, подобной той, что охватила его во время унижения Владимира Зеленского в Овальном кабинете, может перевернуть геополитическую шахматную доску и уйти», — подытожили авторы статьи.