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17:30, 24 июня 2025Мир

Рютте рассказал о войне НАТО с Россией

Генсек НАТО Рютте заявил, что альянс ведет с Россией производственную войну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ведет с Россией производственную войну. Его слова приводит агентство Reuters.

«Сегодня военное преимущество НАТО подвергается агрессивному вызову со стороны быстро перевооружающейся России. Нам нужно объединиться, внедрять инновации и добиваться результатов. Мы должны победить в этой новой производственной войне», — сказал Рютте перед началом саммита альянса в Гааге.

Генсек подчеркнул, что Европа и Северная Америка могут ответить на стоящий перед ними вызов в области перевооружения только совместными усилиями.

Ранее стало известно, что в ходе саммита НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня, страны-участницы альянса подтвердят свою приверженность поддержке Украины. Однако в итоговых документах конкретных сроков вступления страны в альянс указано не будет.

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