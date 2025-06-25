Аналитик Кошкович: В следующий раз Зеленский наденет костюм перед судом

В следующий раз президент Украины Владимир Зеленский наденет костюм уже перед судом. Так внешний вид украинского лидера на саммите НАТО в Гааге прокомментировал на своей странице в Х аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Мелкий нытик нашел пиджак. В следующий раз он, может, даже наденет полный костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом», — написал эксперт.

Ранее издание The Independent отметило, что Зеленский дважды за неделю посетил официальные мероприятия в одном и том же костюме.