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14:49, 25 июня 2025Мир

На Западе высмеяли пиджак «мелкого нытика» Зеленского

Аналитик Кошкович: В следующий раз Зеленский наденет костюм перед судом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

В следующий раз президент Украины Владимир Зеленский наденет костюм уже перед судом. Так внешний вид украинского лидера на саммите НАТО в Гааге прокомментировал на своей странице в Х аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Мелкий нытик нашел пиджак. В следующий раз он, может, даже наденет полный костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом», — написал эксперт.

Ранее издание The Independent отметило, что Зеленский дважды за неделю посетил официальные мероприятия в одном и том же костюме.

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