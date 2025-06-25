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19:57, 25 июня 2025Культура

На Жасмин подали иск на миллион из-за видео

Дизайнер подал в суд на Жасмин за использование его графики на концертах
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Графический дизайнер Денис Черняк обратился с иском к певице Саре Шор, известной под псевдонимом Жасмин. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката Андрея Кораблева, представляющего интересы истца.

Обращение поступило в Одинцовский городской суд. Согласно иску, артистка использовала созданную Черняком компьютерную графику в своих выступлениях, но не заплатила за использование созданных им элементов. Сторона художника требует возместить ущерб в размере одного миллиона рублей.

«Три концерта были зафиксированы, провели экспертизу. Сначала ему обещали заплатить, потом начали уже угрожать. Мы нотариально заверили все доказательства и подали в суд. Разбирательство назначено на июль», — сообщил Кораблев.

При этом штраф за нарушение авторских прав составляет от 10 тысяч до пяти миллионов рублей, на что указал юрист. По его словам, изначально Денису обещали за работу 500 тысяч рублей. Известно, что к этому же дизайнеру Жасмин обращалась и ранее, но проблем никаких не было.

В феврале стало известно, что певица Жасмин, которая перестала появляться на светских мероприятиях, зарабатывает от 2,5 миллиона рублей за выступление.

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