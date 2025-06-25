Нарышкин заявил о необходимости переговоров России и Украины

Нарышкин: Переговоры между Россией и Украиной необходимо продолжать

Прямые переговоры между Россией и Украиной необходимо продолжать. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Он назвал очень важным то, что в ходе каждого очередного раунда переговоров решаются гуманитарные вопросы. Нарышкин отметил, что «трудно говорить о таком серьезном продвижении вперед» в вопросе переговоров. По его словам, как бы украинская сторона к ним не относилась, дипломатический процесс все равно необходимо продолжать.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что сближение российской и украинской позиций по вопросам мирных меморандумов может произойти в третьем раунде российско-украинских переговоров. «По моему мнению, все-таки должно начаться сближение по вопросам меморандумов. Потому что, если не будет сближения, здесь очень трудно прогнозировать сам вариант этого соглашения», — сказал он.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует новые шаги на пути к миру между Россией и Украиной.