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12:11, 25 июня 2025Бывший СССР

Нарышкин заявил о необходимости переговоров России и Украины

Нарышкин: Переговоры между Россией и Украиной необходимо продолжать
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Прямые переговоры между Россией и Украиной необходимо продолжать. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Он назвал очень важным то, что в ходе каждого очередного раунда переговоров решаются гуманитарные вопросы. Нарышкин отметил, что «трудно говорить о таком серьезном продвижении вперед» в вопросе переговоров. По его словам, как бы украинская сторона к ним не относилась, дипломатический процесс все равно необходимо продолжать.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что сближение российской и украинской позиций по вопросам мирных меморандумов может произойти в третьем раунде российско-украинских переговоров. «По моему мнению, все-таки должно начаться сближение по вопросам меморандумов. Потому что, если не будет сближения, здесь очень трудно прогнозировать сам вариант этого соглашения», — сказал он.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует новые шаги на пути к миру между Россией и Украиной.

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