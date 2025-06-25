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11:43, 25 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали об ожиданиях от третьего раунда переговоров с Украиной

Депутат Чепа предсказал сближение позиций по мирным меморандумам с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сближение российской и украинской позиций по вопросам мирных меморандумов может произойти в третьем раунде российско-украинских переговоров, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«По моему мнению, все-таки должно начаться сближение по вопросам меморандумов. Потому что, если не будет сближения, здесь очень трудно прогнозировать сам вариант этого соглашения. Конечно, продолжатся вопросы, связанные с гуманитарными обменами — пленными и телами погибших. Это будут основные темы третьего раунда», — сказал Чепа.

Стороны передали друг другу свои варианты меморандума по мирному урегулированию на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.

23 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что дата нового раунда переговоров с Украиной может определиться на этой неделе. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Москвы о новом раунде переговоров «потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции».

24 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что переговоры России и Украины в Стамбуле являются несерьезными и НАТО делает ставку на продолжение военной помощи Киеву. По его словам, НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры.

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