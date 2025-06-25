Найденные в российском регионе школьницы вели «дневники смерти»

Пропавших в селе под Оренбургом школьниц нашли мертвыми в лесополосе

Пропавшие в селе под Оренбургом школьницы найдены без признаков жизни в лесополосе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Днем 22 июня две девочки 13 и 14 лет ушли из дома и пропали. Следователи возбудили уголовное дело и совместно с неравнодушными местными жителями начали поиски. В результате подростков нашли в лесополосе, расположенной в одном километре восточнее села Первая Григорьевка.

Собеседник «Комсомольской правды» рассказал, что обе девочки вели дневники, в которых писали о планах уйти из жизни.

Ранее сообщалось, что в Невьянске Свердловской области двое подростков отправились кататься на питбайках и исчезли.

