Российские подростки отправились кататься на питбайках и исчезли

В Невьянске двое подростков отправились кататься на питбайках и исчезли

В Невьянске Свердловской области двое подростков отправились кататься на питбайках и исчезли. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, в последний раз 17-летнего подростка и его 15-летнюю подругу видели утром 24 июня.

У ребят два питбайка: один черный, другой белый с оранжевым. У юноши черный шлем с фиолетовыми элементами, а у девушки ярко-розовый. Молодой человек был одет в светлые штаны и коричневую кофту. У него есть тату на предплечье правой руки и на голени левой ноги.

У школьницы с собой была сумка черного цвета. Рост пропавшей 170 сантиметров, она худощавого телосложения, с голубыми глазами, каштановыми волосами ниже плеч.

Всех, кто что-либо знает об исчезнувших, попросили обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Таганроге школьник решил наказать родителей и ушел жить на теплотрассу.