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17:38, 25 июня 2025Россия

Названа версия причины смерти тестя главы российского региона на приеме у стоматолога

72.RU: Смерть тестя главы ЯНАО могла наступить после введения препарата
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ovsiienko Mariia / Shutterstock / Fotodom

Смерть тестя главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова могла наступить после введения препарата на приеме у стоматолога. Об этом пишет 72.RU.

По предварительным данным, пациенту в российском клинике ввели антибиотик «Амоксиклав», одной из редких побочных реакций которого может стать анафилактический шок — стремительное аллергическое осложнение, при котором срабатывает иммунная система человека.

«Он чаще всего возникает у людей с уже выявленными аллергиями: на пищевые продукты, укусы насекомых, лекарственные препараты. Также возможна анафилаксия на лекарственные препараты, особенно при повторном введении», — объяснила изданию заведующая отделением Центра аллергии и астмы Марина Афанасьева.

По ее словам, в каждом медицинском учреждении, где есть риск подобной реакции, в том числе в стоматологических кабинетах,
обязательно должен быть противошоковый набор для оказания первой помощи, в состав которого входят адреналин и преднизолон.

«Медицинский персонал знает, в каких дозировках и в каком порядке их вводить, это рассчитывается исходя из массы тела и возраста пациента», — объяснила аллерголог.

Врач подчеркнула, что отсутствие противошокового набора в кабинете, где проводятся инъекции, является грубым нарушением. При этом она отметила, что его наличие не всегда гарантирует спасение, ввиду того, что реакция может быть настолько стремительной, что организм просто не успевает отреагировать на помощь, особенно если аллергия ранее не была выявлена.

О смерти тестя главы российского региона на приеме у стоматолога стало известно накануне, 24 июня. Сообщалось, что мужчина почувствовал себя плохо сразу после введения ему некоего препарата.

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