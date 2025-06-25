Названо имущество госсекретаря Дагестана Магомедова

Shot: Госсекретарю Дагестана Магомедову принадлежит замок в Махачкале

Замок в Махачкале площадью почти четыре тысячи квадратных метров принадлежит госсекретарю Дагестана, основателю и бывшему президенту махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомеду-Султану Магомедову. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поместье находится в квартале городка Нефтяников. На территории особняка расположены два отдельно стоящих дома. В зданиях резные двери и башни, на улице — пункт охраны.

У Магомедова также есть квартира площадью около 160 квадратных метров в Москве, а у его трех дочерей — по квартире в столице площадью около 90 квадратных метров. Все они расположены в одном доме в Хорошевском районе и стоят примерно по 40 миллионов рублей. У сына госсекретаря Дагестана также есть жилье в Москве — квартира стоимостью около 140 миллионов рублей площадью около 160 квадратных метров. Она находится в Пресненском районе.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Дагестане начали проводить обыски более чем по 40 адресам, связанным с основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомедом-Султаном Магомедовым. Обыски могут быть связаны с делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы» и легализации доходов от ее деятельности, пишут СМИ.