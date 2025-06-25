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05:01, 25 июня 2025МирЭксклюзив

Названы опасные последствия одного сценария урегулирования конфликта на Украине

Историк Асмолов: Корейский сценарий на Украине станет лишь передышкой для Киева
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

«Корейский сценарий», который ряд западных аналитиков предлагают для урегулирования конфликта на Украине, станет лишь передышкой для Киева и не позволит решить первопричин начала кризиса. Об этом в интервью с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

В частности, историк напомнил, что под «корейским сценарием» обычно понимается проведение демаркационной линии по линии соприкосновения, создание вокруг нее демилитаризованной зоны и последующее заключение соглашения о прекращении огня. Таким образом была урегулирована Корейская война, проходившая с 1950 по 1953 годы.

Однако Асмолов указал, что если попытаться применить такой подход к Украине, то получится схема, которая не устроит ни одну из сторон. По его словам, ни Москва, ни Киев не согласятся на ситуацию, когда часть территорий контролируется противником.

СВО отличается от корейской войны по происхождению, международному контексту и интенсивности. Некоторые уроки можно извлечь, но механическое заимствование модели перемирия не принесет результатов

Константин Асмоловведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН

«Так называемый "корейский сценарий" звучит красиво, но он контрпродуктивен. Он не учитывает специфики украинского конфликта и рискует лишь отсрочить эскалацию», — резюмировал востоковед.

22 января бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times написал, что США могут предложить России перемирие на Украине по корейскому сценарию, однако это не будет соответствовать интересам Москвы. Экс-чиновник подчеркнул, что такое перемирие может быть лишь временным решением. По его мнению, Россия хочет всеобъемлющего соглашения с США и НАТО.

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