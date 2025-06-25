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14:58, 25 июня 2025Экономика

Названы самые ходовые в России золотые слитки

Глава Гознака Трачук: Самые ходовые в РФ золотые слитки весят 50-100 граммов
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Гознак ожидает, что в 2025 году сможет продать россиянам почти тонну золота. Об этом заявил генеральный директор этого акционерного общества Аркадий Трачук. Его процитировали «Ведомости».

Журналисты поинтересовались, как идут продажи золотых слитков после того, как весной 2023 года заработал закон, разрешающий гражданам РФ покупать их без НДС, напрямую у Гознака. Трачук ответил, что не располагает статистикой за все время действия закона, но отметил, что с начала продаж золота их среднегодовой рост оценивается примерно в 50 процентов. По его словам, самые ходовые — слитки весом 50-100 граммов. На эту категорию приходится почти 25 процентов всех продаж золота. Трачук рассказал, что стограммовый слиток золота сегодня обойдется примерно в 850 тысяч рублей.

Он напомнил, что, хотя покупка золота не обещает его владельцу быстрых доходов, это надежный инструмент с точки зрения сохранения капитала на долгосрочную перспективу.

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