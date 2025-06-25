Нежелание Китая признавать территориальные изменения Украины объяснили

Историк Асмолов: Китай очень настороженно относится к территориальным изменениям

Китай очень настороженно относится к любым территориальным изменениям в мире, что отчасти предполагает современную позицию Пекина по Украине. Об этом в интервью с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

В частности, историк напомнил о стремлении стран Запада связать нынешний конфликт на Украине с ситуацией на Тайване. Однако он указал, на ошибочность подобных аналогий. Асмолов отметил, что истоки тайваньского конфликта заключались в борьбе двух правительств за контроль над Китаем. По его словам, к нынешнему времени на острове выросло уже несколько поколений, которые воспринимают себя как отдельную нацию и сторонники подобной концепции находятся сейчас у власти.

«Для Китая это уже не спор о легитимности, а вопрос борьбы с сецессией. Именно поэтому Китай не поддерживает сецессии в других странах: нельзя выступать против условного отделения Тибета или Синьцзяна и одновременно поддерживать отделение ДНР и ЛНР от Украины», — резюмировал исследователь.

При этом Асмолов подчеркнул, что страны Запада стремятся к негативному выставлению как России, так и Китая в информационном поле, чем вызван взгляд на ситуацию на Украине и Тайване как якобы «звенья одной цепи».

21 мая пресс-служба посольства КНР в Вашингтоне сообщила, что Китай выступает против проведения параллелей между Украиной и Тайванем. Таким образом в диппредставительстве прокомментировали заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что исход украинского конфликта якобы повлияет на восприятие Китаем ситуации вокруг Тайваня. В посольстве подчеркнули, что вопросы Украины и Тайваня имеют разную природу «и совершенно несопоставимы».