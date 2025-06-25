Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 25 июня 2025МирЭксклюзив

Нежелание Китая признавать территориальные изменения Украины объяснили

Историк Асмолов: Китай очень настороженно относится к территориальным изменениям
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китай очень настороженно относится к любым территориальным изменениям в мире, что отчасти предполагает современную позицию Пекина по Украине. Об этом в интервью с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

В частности, историк напомнил о стремлении стран Запада связать нынешний конфликт на Украине с ситуацией на Тайване. Однако он указал, на ошибочность подобных аналогий. Асмолов отметил, что истоки тайваньского конфликта заключались в борьбе двух правительств за контроль над Китаем. По его словам, к нынешнему времени на острове выросло уже несколько поколений, которые воспринимают себя как отдельную нацию и сторонники подобной концепции находятся сейчас у власти.

«Для Китая это уже не спор о легитимности, а вопрос борьбы с сецессией. Именно поэтому Китай не поддерживает сецессии в других странах: нельзя выступать против условного отделения Тибета или Синьцзяна и одновременно поддерживать отделение ДНР и ЛНР от Украины», — резюмировал исследователь.

При этом Асмолов подчеркнул, что страны Запада стремятся к негативному выставлению как России, так и Китая в информационном поле, чем вызван взгляд на ситуацию на Украине и Тайване как якобы «звенья одной цепи».

21 мая пресс-служба посольства КНР в Вашингтоне сообщила, что Китай выступает против проведения параллелей между Украиной и Тайванем. Таким образом в диппредставительстве прокомментировали заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что исход украинского конфликта якобы повлияет на восприятие Китаем ситуации вокруг Тайваня. В посольстве подчеркнули, что вопросы Украины и Тайваня имеют разную природу «и совершенно несопоставимы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали семь российских регионов. В Ростовской области загорелась крыша стадиона

    В России высказались о сроках создания буферной зоны в Сумской области

    Видео об одной особенности россиян удивило американцев

    Нежелание Китая признавать территориальные изменения Украины объяснили

    Страны БРИКС призвали создать на Ближнем Востоке зону без ядерного оружия

    Украинская блогерша предложила отдать РФ Харьков и Одессу из-за языкового вопроса

    Политик предсказал реакцию Германии на возможный выход России из договора о ВТС

    Стало известно о дефиците ключевого вооружения и боеприпасов у ЦАХАЛ

    Россиянка предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции

    Рогов заявил об обеспечении ВСУ оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости