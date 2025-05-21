В Китае призвали не проводить параллелей между Украиной и Тайванем

Посольство КНР в США: Вопросы Украины и Тайваня совершенно несопоставимы

Китай выступает против проведения параллелей между Украиной и Тайванем. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба посольства КНР в Вашингтоне.

Таким образом в диппредставительстве прокомментировали заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что исход украинского конфликта якобы повлияет на восприятие Китаем ситуации вокруг Тайваня. В посольстве подчеркнули, что вопросы Украины и Тайваня имеют разную природу «и совершенно несопоставимы».

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело КНР», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Тайваня У Чжичжун заявил, что Тайбей извлек уроки из украинского конфликта. По его словам, асимметричная стратегия, применяемая Украиной, «дает Тайваню важные откровения».