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07:02, 21 мая 2025Мир

В Китае призвали не проводить параллелей между Украиной и Тайванем

Посольство КНР в США: Вопросы Украины и Тайваня совершенно несопоставимы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Китай выступает против проведения параллелей между Украиной и Тайванем. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба посольства КНР в Вашингтоне.

Таким образом в диппредставительстве прокомментировали заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что исход украинского конфликта якобы повлияет на восприятие Китаем ситуации вокруг Тайваня. В посольстве подчеркнули, что вопросы Украины и Тайваня имеют разную природу «и совершенно несопоставимы».

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело КНР», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Тайваня У Чжичжун заявил, что Тайбей извлек уроки из украинского конфликта. По его словам, асимметричная стратегия, применяемая Украиной, «дает Тайваню важные откровения».

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