Незнакомец отравил школьника на остановке в российском регионе

В Сургуте мужчина отравил школьника печеньем на автобусной остановке

В Сургуте 15-летнему школьнику резко стало плохо после угощения незнакомца на автобусной остановке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, вечером 23 июня подросток съел печенье, которое дал ему незнакомец, и через 20 минут почувствовал головокружение. Его нашли на лавочке прохожие в 200 метрах от остановки и вызвали врачей. У школьника была невнятная речь.

Юноша находится в реанимации с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества». Устанавливается личность отравителя.

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